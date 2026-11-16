Реванш в Астане? Где и когда смотреть матч Казахстан – Словакия в Лиге наций

Последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана проведет перед своими болельщиками. В понедельник, 16 ноября, подопечным казахстанской команды предстоит встретиться со Словакией – лидером группы, которому они уже уступили в первом круге.

Игра шестого тура состоится в Астане. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Перед заключительным туром расклад в группе 3 дивизиона С выглядит следующим образом: Словакия набрала 11 очков, Молдова – 7, Фарерские острова – 5. В активе Казахстана два очка.

Последние матчи команды провели с разным результатом, но без побед. Казахстан на выезде уступил Молдове со счетом 1:2, а Словакия на своем поле неожиданно не смогла обыграть Фарерские острова – 2:2.

Предстоящая встреча станет для казахстанцев возможностью завершить турнир на домашней ноте. Правда, соперник уже доказал, что умеет добиваться результата: в первом матче, состоявшемся 29 сентября в Кошице, словаки победили со счетом 2:1.