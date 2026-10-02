Реванш за чемпионат Азии: Торехан Сабырхан разгромил иорданца и стал чемпионом Азиатских игр

Казахстанский бокс снова на вершине Азии. Торехан Сабырхан стал чемпионом XX летних Азиатских игр в Аичи и Нагое (Япония) и принес стране первое золото Азиады в боксе за 12 лет.

В финале весовой категории до 70 кг 20-летний чемпион мира встретился с иорданцем Зейадом Ишаишом. С первых секунд казахстанец собранно защищался и вовремя переходил в атаку, забрав у соперника каждый раунд. Итог 5:0.

Для Сабырхана этот бой был делом принципа. В апреле на чемпионате Азии в Улан-Баторе он уступил тому же сопернику и уехал домой с серебром.

До финала казахстанец дошел без единого шанса для соперников. В 1/8 финала он победил катарца Мохаммеда Дбичи со счетом 5:0. В четвертьфинале нокаутировал иракца Али Касима Хамдана Аль-Сарая уже в первом раунде, а в полуфинале разгромил узбекистанца Шавкатжана Болтаева, снова 5:0.

Победа Сабырхана стала для Казахстана десятым золотом Азиады-2026. Игры продлятся до 4 октября.

Последний раз казахстанские боксеры поднимались на высшую ступень Азиатских игр в 2014 году в Южной Корее. На Играх 2018 года в Джакарте и 2022 года в Ханчжоу сборная осталась без золота в боксе.

Для весовой категории Сабырхана это золото особенное.

К слову, в этой весовой категории Казахстан 20 лет подряд не отдавал золото Азиады никому. Чемпионами Игр в ней становились Канатбек Шагатаев в 1994 году, Ермахан Ибраимов в 1998 году и Геннадий Головкин в 2002 году, все трое в весе до 71 кг, а после изменения категорий Бахыт Сарсекбаев в 2006 году, Серик Сапиев в 2010 году и Данияр Елеусинов в 2014 году в весе до 69 кг.

Свой путь на большой ринг Сабырхан уже отметил громкой победой. В 2025 году в Ливерпуле он стал чемпионом мира World Boxing.