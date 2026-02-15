Долголетие в XXI веке перестало быть просто вопросом времени — оно стало вопросом технологий и инвестиций, сообщает BAQ.kz.

На форуме в Дубае ученые, политики и миллиардеры обсуждают будущее жизни человека, но настоящее внимание привлекает профессор генетики Гарвардского университета (США) Дэвид Синклер, который заявляет о «революции долголетия».

— Я говорю о способности управлять собственной биологией. Это может стать реальностью уже через 10 лет, — утверждает Синклер.

По его словам, организм человека — не механический двигатель, а скорее компьютер, код которого можно переписать. В лаборатории Синклера уже доказали возможность «обнулять» возраст клеток без риска развития рака.

— Нам одобрили первые клинические испытания на людях. Ранее мы тестировали терапию на приматах и доказали эффект при глаукоме, рассеянном склерозе, болезнях почек и печени. Это перезагрузка организма, способная отодвинуть старение на десятилетия, — объясняет профессор.

Вдохновение пришло из исследований японского ученого Синъя Яманака, получившего Нобелевскую премию в 2012 году за превращение обычных клеток в стволовые. Ранее считалось, что «обнуление» клеток опасно, так как они могут стать раковыми. Синклер же показал, что достаточно воздействовать только на три гена, чтобы клетки стали моложе на 75% без риска злокачественных трансформаций.

— Мы включаем гены, активные только у эмбрионов. Когда они снова работают, клетки начинают регенерировать, — говорит Синклер. — У мышей вернулось зрение при глаукоме.

Сейчас технология проходит первые испытания на людях. Если эксперименты подтвердят эффект, в течение года человечество может получить первый реальный инструмент для замедления или даже частичного обращения старения.

Эта «перезагрузка» обещает перевернуть представления о долголетии и открыть новую эпоху медицины, где возраст станет контролируемым параметром организма.