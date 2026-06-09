Революция в архивах: как искусственный интеллект оцифровывает историю?

На мероприятие собрались более 500 специалистов из 30 стран мира, где обсуждаются цифровизация в архивной сфере, технологии искусственного интеллекта и современные методы хранения документов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На открытии конгресса организаторы отметили, что в этом году встреча имеет особое значение, поскольку проводится в честь 9 июня – Международного дня архивов.

"Поскольку в Казахстане текущий год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, основные темы конгресса также связаны с этими направлениями. В рамках конгресса планируется проведение Школы молодых архивистов, семинара ЮНЕСКО, заседаний экспертного клуба "Мұра", а также профессиональных воркшопов. Кроме того, сегодня открылась международная выставка Digital Archive Expo, где представлены современные цифровые решения и инновационные технологии в архивной сфере", – сказала директор Архива Президента Республики Казахстан Алия Мустафина.

Представлены решения на основе искусственного интеллекта для архивной сферы

Одной из главных особенностей выставки стали цифровые проекты, направленные на упрощение работы архивной службы.

Одним из них является система, которая автоматически формирует выставки на основе архивных материалов. Проект разработан студентами Astana IT University, проходившими производственную практику в Архиве Президента.

По словам Алишера Багыта, система анализирует фотографии, тексты и архивные документы и формирует готовые презентационные материалы для выставки.

Пользователь загружает необходимые материалы и выбирает параметры. После этого система автоматически готовит выставку в соответствии с конкретным запросом.

"Мы разработали эти проекты в ходе двухмесячной производственной практики", – отметил он.

Также была представлена интерактивная тестовая платформа для школьников. Проект направлен на повышение интереса детей к истории и архивному делу.

ИИ-ассистент, анализирующий документы за несколько секунд

Ещё одним важным проектом, представленным на выставке, стал ИИ-ассистент Qural AI Assistant.

По словам ведущего эксперта Службы цифровых технологий и инноваций Архива Президента Республики Казахстан Әбілхайыра Болатбаева, система позволяет автоматически анализировать архивные описи.

"Ранее сотруднику архива приходилось вручную проверять нормативно-правовые акты и документы организаций и тратить несколько часов или даже дней на подготовку экспертного заключения. Сейчас эту работу система выполняет за несколько секунд и формирует проект экспертного заключения", – отметил эксперт.

Однако он отметил, что искусственный интеллект не заменяет специалиста. "Окончательное решение всегда принимает человек. Наша цель – освободить сотрудников архива от бумажной рутины и направить их время больше на аналитическую и исследовательскую работу", – сказал Болатбаев.

Библиотеки также переходят в цифровой формат

На выставке наряду с архивной сферой были представлены и цифровые решения в библиотечной системе.

По словам библиотекаря Централизованной библиотечной системы Алматы Айгерим Нурдаулеткызы, сегодня в городе Алматы работает 32 аппарата самообслуживания.

Они расположены на станциях метро, в торговых центрах, а также в комьюнити- и коворкинг-центрах.

"Читатель один раз регистрируется в библиотеке и получает читательский билет. После этого он может пользоваться аппаратами с помощью QR-кода или специальной карты. Самое главное – книгу можно взять в одном месте и вернуть в аппарате или библиотеке в другом районе города", – говорит библиотекарь.

По мнению специалистов, такие технологии не только повышают доступность книг и архивных документов, но и создают новые возможности для сохранения культурного наследия.

В ходе трехдневного конгресса международные эксперты обсудят будущее архивного дела и роль искусственного интеллекта в этой сфере.