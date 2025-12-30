В Турции силы безопасности провели контртеррористическую операцию, которая завершилась перестрелкой с предполагаемыми боевиками Исламское государство, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

В результате погибли шесть боевиков и трое сотрудников полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Операция проходила в провинции Ялова к югу от Стамбул. В районе Элмалы полицейские окружили дом, где забаррикадировались подозреваемые. По данным властей, после оцепления здания находившиеся внутри лица внезапно открыли огонь, что привело к интенсивной перестрелке.

Помимо погибших, есть раненые. Травмы получили восемь полицейских и один гражданский. Государственное информационное агентство Anadolu сообщает, что жизни пострадавших вне опасности.

Как передаёт частный телеканал NTV, стрельба вышла за пределы дома и распространилась на близлежащие улицы. В связи с этим власти закрыли пять расположенных поблизости школ, временно отключили электро- и газоснабжение, а также ввели запрет на въезд гражданских лиц и транспорта. Район полностью оцеплён силами безопасности.

Ранее на прошлой неделе турецкая полиция провела масштабные рейды по всей стране и задержала 115 предполагаемых членов ИГИЛ, которые, по официальным данным, планировали атаки на рождественские и новогодние мероприятия. Власти напоминают, что в последние годы боевики этой группировки неоднократно совершали теракты в Турции, включая нападение на ночной клуб в Стамбуле 1 января 2017 года, жертвами которого стали 39 человек.