Рейды по поддержанию чистоты в общественных местах проходят в Астане

В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» и инициативы «Таза Қазақстан» был организован очередной профилактический рейд, направленный на поддержание чистоты в общественных местах и контроль за соблюдением правил благоустройства. Рейд прошел в парке имени Ататюрка в районе Байконыр. В нем приняли участие сотрудники районного акимата и управления полиции района Байконыр.

По информации акимата столицы, в ходе рейда жителям разъяснили важность поддержания чистоты в общественных местах и раздали информационные буклеты, направленные на формирование экологической культуры. Также была проведена разъяснительная работа по соблюдению правил благоустройства, недопущению загрязнения общественных мест и профилактике правонарушений.

«Сегодня с целью бережного и уважительного отношения к парку мы раздаем жителям информационные буклеты. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал: «Таза Қазақстан — это не просто акция, это должно стать повседневным образом жизни каждого гражданина». Поэтому соблюдение правил благоустройства — наша общая обязанность. Нарушение правил благоустройства включает в себя выброс мусора в общественных местах, бросание окурков на землю, повреждение зеленых насаждений, срывание цветов, порчу уличных скамеек, мусорных урн и другого имущества. За подобные правонарушения в соответствии с законодательством предусмотрена административная ответственность. Наша главная цель — не наложение штрафов, а повышение экологической культуры и ответственности жителей. Ведь чистый город — это показатель культуры каждого жителя. Подобные мероприятия мы проводим совместно с управлением полиции и районным акиматом. С начала года было организовано пять масштабных мероприятий. В целом наши специалисты ежедневно на постоянной основе следят за соблюдением общественного порядка и чистоты», — рассказал главный специалист отдела внутренней политики акимата района Байконыр города Астаны Нурислам Батырбек.

В ходе рейда сотрудники полиции разъяснили жителям требования по соблюдению общественного порядка и предоставили информацию об ответственности, предусмотренной законодательством. По словам специалистов, основная цель таких профилактических мероприятий — не столько выявление правонарушений, сколько их предупреждение и повышение ответственности граждан.

«В настоящее время в рамках акции «Таза Қазақстан» проводятся профилактические мероприятия. Если в ходе рейда со стороны граждан выявляются правонарушения, принимаются соответствующие меры согласно действующему законодательству. Сейчас совместно с районным акиматом организуются профилактические рейды. Наша главная цель — проведение разъяснительной работы среди населения и профилактика правонарушений. В летний период большая часть жителей проводит свободное время на улице. В связи с этим в целях поддержания общественного порядка и обеспечения чистоты города ежедневно, особенно в вечернее время, проводятся регулярные рейдовые работы», — сообщил заместитель начальника отдела общественной безопасности управления полиции района Байконыр Департамента полиции города Астаны, майор полиции Абзал Абильдаев.

Стоит отметить, что такие профилактические рейды проводятся в районах столицы на постоянной основе.

Основная цель мероприятий — формирование экологической культуры у жителей, поддержание чистоты в общественных местах и профилактика правонарушений.