Рейс Астана - Франкфурт совершил вынужденную посадку в Актобе из-за отказа двигателя
По факту инцидента проводится проверка.
Сегодня 2026, 08:54
145Фото: Pixabay.com
Самолёт авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Астана – Франкфурт-на-Майне, экстренно приземлился в Актобе после отказа одного из двигателей, передает BAQ.KZ.
По информации перевозчика, вскоре после вылета экипаж воздушного судна Airbus A321 подал сигнал срочности PAN-PAN и принял решение следовать на запасной аэродром.
На борту находились 93 пассажира и 9 членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
В Министерство транспорта Республики Казахстан сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
Для продолжения полёта авиакомпания направила резервный борт из Алматы. Вылет пассажиров из Актобе состоялся на 14:20.
