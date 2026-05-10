Рейс Астана - Франкфурт совершил вынужденную посадку в Актобе из-за отказа двигателя

Самолёт авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Астана – Франкфурт-на-Майне, экстренно приземлился в Актобе после отказа одного из двигателей, передает BAQ.KZ.

По информации перевозчика, вскоре после вылета экипаж воздушного судна Airbus A321 подал сигнал срочности PAN-PAN и принял решение следовать на запасной аэродром.

На борту находились 93 пассажира и 9 членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

В Министерство транспорта Республики Казахстан сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Для продолжения полёта авиакомпания направила резервный борт из Алматы. Вылет пассажиров из Актобе состоялся на 14:20.