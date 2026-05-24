Рейс FlyArystan из Астаны в Шымкент задержали после столкновения самолета с птицами
Инцидент произошел 23 мая перед вылетом рейса FS 7309.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По словам пассажиров, самолет должен был отправиться в 19:40, однако время вылета несколько раз переносили.
Один из пассажиров рассказал в соцсетях, что люди более трех часов ожидали вылета, пока специалисты проверяли и ремонтировали двигатель воздушного судна.
«Люди в ожидании, ясных ответов нет. Некоторые пассажиры отказались садиться на этот борт», — написал пользователь Threads.
В авиакомпании FlyArystan подтвердили, что причиной задержки стало столкновение самолета с птицами.
«Рейс FS 7309 по направлению Астана – Шымкент задержан по причине столкновения воздушного судна с птицами. В настоящее время проводится оценка повреждений для допуска самолета к дальнейшей эксплуатации», — сообщили в авиакомпании.
Также перевозчик отметил, что пассажирам предоставили воду и питание. В FlyArystan подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом авиакомпании.
Самое читаемое
- В Темиртау после столкновения двух автомобилей одна из машин перевернулась
- 32 двора благоустроют в Актобе по программе «Бюджет народного участия»
- В Алматы мужчина с ножом напугал прохожих на улице
- Пропавшего пастуха нашли мёртвым в Акмолинской области
- Крупнейшая ракета SpaceX взлетела без экипажа в космос