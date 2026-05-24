Рейс FlyArystan из Астаны в Шымкент задержали после столкновения самолета с птицами

По словам пассажиров, самолет должен был отправиться в 19:40, однако время вылета несколько раз переносили.

Один из пассажиров рассказал в соцсетях, что люди более трех часов ожидали вылета, пока специалисты проверяли и ремонтировали двигатель воздушного судна.

«Люди в ожидании, ясных ответов нет. Некоторые пассажиры отказались садиться на этот борт», — написал пользователь Threads.

В авиакомпании FlyArystan подтвердили, что причиной задержки стало столкновение самолета с птицами.

«Рейс FS 7309 по направлению Астана – Шымкент задержан по причине столкновения воздушного судна с птицами. В настоящее время проводится оценка повреждений для допуска самолета к дальнейшей эксплуатации», — сообщили в авиакомпании.

Также перевозчик отметил, что пассажирам предоставили воду и питание. В FlyArystan подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом авиакомпании.