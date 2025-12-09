Для запуска прямого рейса до США необходим самолет нового поколения Boeing Dreamliner. В связи с тем, что поставки транспорта сдвигаются, в Казахстане рассматривают запуск рейса через Лондон, сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в правительстве, передает BAQ.KZ.

"Полет осуществляется через Северный плюс, через Российскую Федерацию . Для такого рейса требуется самолет Boeing Dreamliner", - сказал министр.

Казахстан рассчитывал получить этот самолёт в 2026 году, но сроки сдвинулись.

"У Boeing и Airbus портфель заказов загружен примерно на 14 лет. Самолет, который должен был поступить в Казахстан в 2026 году, теперь ожидается только в 2027-м

Сейчас Air Astana предлагает полет до Лондона, далее, без смены борта, перелет в Америку. Пока это промежуточный этап до появления самолета нужной дальности", - заключил министр.