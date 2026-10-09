Рейсов из Китая в Алматы за полгода стало больше на 75%

В первом полугодии 2026 года на международных рейсах в Алматы было 1,6 млн мест, на 13% больше, чем годом ранее. Быстрее всего росло китайское направление, там кресел стало больше на 75%, сообщает управление туризма Алматы.

Пассажировместимость показывает, сколько кресел авиакомпании выставили на рейсы, а не сколько билетов продали. Данные приводит международная аналитическая платформа Mastercard Tourism Insights.

Китай вышел вперед

На рейсах из Китая за полгода было 295 тыс. мест, на 75% больше прошлогоднего. Турецкое направление прибавило 11% и дошло до 203 тыс. мест.

Год назад расклад был обратным. Если пересчитать по процентам, в первом полугодии 2025 года у Турции было около 183 тыс. мест, а у Китая около 169 тыс. Теперь на китайские рейсы приходится почти каждое пятое место на международных направлениях Алматы.

Зачем городу новые рейсы

В управлении туризма считают, что прямое авиасообщение с другими странами поможет привлечь в Алматы больше туристов и деловых гостей и проводить больше международных мероприятий. Чем больше прямых рейсов, тем шире круг потенциальных гостей и тем проще иностранцам добираться до города.

Новые направления продолжат открывать и во втором полугодии. С 30 ноября 2026 года планируется запустить прямой рейс между Алматы и Токио.