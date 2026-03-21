Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе «Астана – Алматы»
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.
Сегодня 2026, 22:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:06Сегодня 2026, 22:06
59Фото: Кадр из видео
Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса произошло в Карагандинской области, передает BAQ.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.
Как сообщили в ведомстве, авария случилась рано утром 21 марта на трассе «Астана – Алматы», недалеко от поселка Сарышаган.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик Volvo, который стоял на обочине.
В момент ДТП в салоне находились 33 пассажира.
«В результате аварии один человек погиб на месте происшествия. Еще трое с различными травмами были госпитализированы», – говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что подобные аварии нередко происходят из-за усталости водителей и несоблюдения дистанции. В связи с этим автомобилистам вновь напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, делать перерывы в дороге и внимательно следить за состоянием транспорта.
