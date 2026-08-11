Рейсы из Тамчы в Алматы начали заправлять через КМГ-Аэро

Кыргызская Asman Airlines подключила КМГ-Аэро к обслуживанию своих регулярных рейсов в аэропорту Алматы. Казахстанская компания теперь заправляет самолеты перевозчика на маршруте Тамчы Алматы Тамчы, передает BAQ.KZ со ссылкой на «КазМунайГаз».

Речь идет не об открытии нового направления, а о смене схемы наземного топливного обслуживания уже действующих рейсов. Для авиакомпании такая услуга входит в постоянный цикл подготовки самолета к обратному вылету. Топливо доставляют в аэропорт, хранят на нефтебазе и заправляют непосредственно перед рейсом.

Asman Airlines выполняет перелеты между Тамчы и Алматы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. На линии работают турбовинтовые Dash Q400 вместимостью до 80 пассажиров.

Для КМГ-Аэро этот контракт означает появление еще одного иностранного перевозчика в портфеле клиентов в Алматы. Для самой Asman Airlines практический интерес связан с возможностью обслуживать рейсы через местного поставщика топлива и при необходимости распространять такую схему на другие аэропорты Казахстана.

Стороны уже обсуждают дальнейшую работу. В релизе говорится о возможном открытии новых направлений Asman Airlines в Казахстан, но конкретные города, частота рейсов и сроки пока не названы.

Asman Airlines начала работу в 2024 году и принадлежит ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Перевозчик летает внутри Кыргызстана и выполняет международные рейсы в Алматы и Худжанд.

КМГ-Аэро работает в сегменте авиационного топлива и заправки воздушных судов. Поэтому нынешнее соглашение само по себе не меняет маршрутную сеть, но показывает, что Asman Airlines готовит инфраструктуру для более стабильной работы на казахстанском направлении и рассматривает дальнейшее расширение присутствия в стране.