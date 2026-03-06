Air Astana совместно с Министерством иностранных дел Казахстана организует репатриационные рейсы для граждан страны из Джидды и Атырау в период с 7 по 9 марта, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Ниже - расписание рейсов:

7 марта:

- KC2228 Джидда (13:45) – Атырау (22:05)

- KC2234 Джидда (16:15) – Атырау (00:35+, 8 марта)

- KC2226 Джидда (16:55) – Атырау (01:15+, 8 марта)

8 марта:

- KC8860 Атырау (00:05+) – Алматы (03:00+)

- KC8840 Атырау (02:35+) – Алматы (05:30+)

- KC3180 Атырау (03:15+) – Алматы (06:10+)

- KC2236 Джидда (13:45) – Атырау (22:05)

- KC2238 Джидда (15:05) – Атырау (23:25)

9 марта:

- KC8860 Атырау (00:05+) – Алматы (03:00+)

- KC8840 Атырау (01:25+) – Алматы (04:20+)

Помимо совместных с МИД рейсов, 8 марта Air Astana выполнит собственные вывозные рейсы:

- KC2242 Джидда (16:15) – Атырау (00:35+)

- KC8780 Атырау (02:35+) – Алматы (05:30+)

- KC2246 Джидда (16:50) – Атырау (01:10+)

- KC8900 Атырау (02:10+) – Алматы (05:05+)

Все рейсы выполняются по местному времени. Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и призывает пассажиров следить за обновлениями.