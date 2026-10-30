Рейтинг МВФ показал: экономика Казахстана больше, чем у всех соседей по Центральной Азии вместе взятых

По оценке Международного валютного фонда, экономика Казахстана по итогам 2026 года окажется больше, чем у Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана вместе взятых. Это следует из октябрьского обзора фонда World Economic Outlook.

Номинальный ВВП Казахстана в этом году МВФ оценивает в 397,92 млрд долларов. Это 47-е место из 191 экономики, по которым у фонда есть данные.

Узбекистан с ВВП 178,17 млрд долларов занимает 60-е место. Туркменистан с 83 млрд на 89-м месте, Кыргызстан с 26,69 млрд на 124-м, Таджикистан с 21,11 млрд на 134-м.

В сумме четыре соседние страны дают около 309 млрд долларов. Это почти на 89 млрд меньше, чем у Казахстана. Ближайшего соседа по размеру экономики, Узбекистан, Казахстан опережает больше чем вдвое.

Год назад фонд оценивал ВВП Казахстана примерно в 320 млрд долларов. За год оценка выросла почти на четверть, и теперь Казахстан опережает Португалию с 375,2 млрд долларов и Финляндию с 338,56 млрд.

ВВП на душу населения в Казахстане, по расчетам фонда, превысит 19 тыс. долларов.

Реальный рост экономики Казахстана МВФ ожидает на уровне 4,4% в 2026 году и 4,9% в 2027 году. Узбекистан растет быстрее. Фонд повысил его прогноз на этот год с 6,8% до 7,8%.