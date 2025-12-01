Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа продемонстрировал заметный рост, поднявшись до 41%. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведённого агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos, передаёт BAQ.KZ.

Согласно данным исследования, поддержку Трампу выразили 41% опрошенных американцев, тогда как ранее показатель составлял 36%. Среди сторонников Республиканской партии уровень одобрения традиционно высок — 85%.

Опрос проводился в онлайн-формате в течение шести дней до 8 декабря и охватил 4 434 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность исследования составляет около двух процентных пунктов.

Отмечается, что рост произошёл после того, как в конце ноября опрос компании Gallup зафиксировал антирекорд второго президентского срока Трампа — тогда уровень его поддержки составлял лишь 36%.