Рейтинг Трампа упал до минимума: американцы недовольны стоимостью жизни
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 32%. Это самый низкий показатель за его политическую карьеру, следует из нового опроса Reuters/Ipsos.
Неделей ранее работу Трампа одобряли 35% опрошенных. Поддержка президента снизилась и среди республиканцев, с 82% до 73%.
Самая слабая оценка связана со стоимостью жизни. Только 17% участников опроса одобрили действия Трампа в этой сфере. Для американцев этот вопрос остается одним из главных перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября.
Среди республиканцев впервые число недовольных действиями президента по вопросу стоимости жизни превысило число довольных. Не одобряют его работу 51%, поддерживают 44%.
По отдельным направлениям показатели тоже остаются низкими. Внешнюю политику Трампа одобряют меньше американцев, чем не одобряют, а его общий показатель по экономике остается отрицательным.
По данным Reuters/Ipsos, 34% опрошенных поддерживают удары по Ирану. Еще 82% считают, что конфликт может затянуться.
На этом фоне изменились и настроения перед выборами в Конгресс. Среди зарегистрированных избирателей 43% заявили, что готовы голосовать за демократов, 35% выбрали республиканцев. Для демократов это самый большой отрыв в опросах Reuters/Ipsos в этом году.
При этом позиции Трампа остаются сильнее по вопросу иммиграции. Среди республиканцев его подход поддерживают 79%. Среди всех американцев показатель составляет 36%, против выступают 55%.
Действия президента по борьбе с преступностью одобряют 35% участников опроса, 50% их не поддерживают.
Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн среди 1 277 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составляет около трех процентных пунктов.
Самое читаемое
- Две сестры и их мужья организовали притон в нескольких ЖК Астаны
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 сентября
- Иран предложил региональный план по борьбе с обмелением Каспийского моря
- Аким Актюбинской области раскритиковал подрядчика из-за задержки строительства моста
- Учиться как в НИШ: смогут ли обычные школы Казахстана перенять опыт ведущих школ