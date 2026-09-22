Рейтинг Трампа упал до минимума: американцы недовольны стоимостью жизни

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 32%. Это самый низкий показатель за его политическую карьеру, следует из нового опроса Reuters/Ipsos.

Неделей ранее работу Трампа одобряли 35% опрошенных. Поддержка президента снизилась и среди республиканцев, с 82% до 73%.

Самая слабая оценка связана со стоимостью жизни. Только 17% участников опроса одобрили действия Трампа в этой сфере. Для американцев этот вопрос остается одним из главных перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября.

Среди республиканцев впервые число недовольных действиями президента по вопросу стоимости жизни превысило число довольных. Не одобряют его работу 51%, поддерживают 44%.

По отдельным направлениям показатели тоже остаются низкими. Внешнюю политику Трампа одобряют меньше американцев, чем не одобряют, а его общий показатель по экономике остается отрицательным.

По данным Reuters/Ipsos, 34% опрошенных поддерживают удары по Ирану. Еще 82% считают, что конфликт может затянуться.

На этом фоне изменились и настроения перед выборами в Конгресс. Среди зарегистрированных избирателей 43% заявили, что готовы голосовать за демократов, 35% выбрали республиканцев. Для демократов это самый большой отрыв в опросах Reuters/Ipsos в этом году.

При этом позиции Трампа остаются сильнее по вопросу иммиграции. Среди республиканцев его подход поддерживают 79%. Среди всех американцев показатель составляет 36%, против выступают 55%.

Действия президента по борьбе с преступностью одобряют 35% участников опроса, 50% их не поддерживают.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн среди 1 277 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составляет около трех процентных пунктов.