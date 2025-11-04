Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 37%, что стало самым низким показателем за весь его второй срок, BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

По результатам опроса CNN, показатель почти совпадает с уровнем поддержки Трампа на аналогичном этапе его первого срока - 36%. При этом 63% американцев выразили неодобрение действиям президента, что стало новым антирекордом после январского уровня 2021 года, когда он покидал Белый дом.

Опрос показал, что 68% респондентов считают, что "дела в стране идут в неправильном направлении", а 72% оценивают состояние экономики как "плохое". Почти половина - 47% назвали экономику и рост стоимости жизни главной проблемой США.

Кроме того, 61% опрошенных полагают, что политика Трампа лишь ухудшила экономическую ситуацию.

Ситуацию усугубил продолжающийся шатдаун - приостановка работы федеральных ведомств из-за бюджетных разногласий. Почти восемь из десяти участников опроса назвали его кризисом или серьезной проблемой, а 61% заявили, что не одобряют действия президента в этой ситуации.

По данным CNN, на фоне падения рейтинга демократы с энтузиазмом готовятся к промежуточным выборам, рассчитывая воспользоваться снижением общественной поддержки действующего президента.