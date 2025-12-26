В рамках реализации общенациональной инициативы "Таза Қазақстан", инициированной Главой государства, вопросы экологической ответственности, устойчивого развития и формирования экологической культуры последовательно интегрируются в систему высшего образования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Миннауки.

Университеты рассматриваются как ключевые площадки для формирования экологического мышления, развития науки и внедрения инновационных решений, ориентированных на долгосрочное устойчивое развитие страны.

Результаты UI GreenMetric World University Rankings 2025 года стали подтверждением эффективности проводимой государственной политики в сфере образования, науки и экологии. В текущем году в рейтинге приняли участие 1 745 университетов из 105 стран мира. Представительство Казахстана в этом международном исследовании увеличилось почти втрое — с 11 вузов в 2020 году до 30 в 2025 году, что отражает системное вовлечение отечественных университетов в глобальную повестку устойчивого развития.

По итогам рейтинга Казахстан занял ведущие позиции в Центральной Азии. В тройку лучших университетов региона по показателям устойчивого развития вошли два казахстанских вуза. Первое место в Центральной Азии занял Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева, третье место — Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова, что подтвердило устойчивое лидерство страны в региональном образовательном пространстве.

Особо отмечены результаты Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, который по итогам 2025 года вошел в топ-150 самых устойчивых университетов мира, заняв 139-е место. Вуз сохранил первое место среди университетов Республики Казахстан, набрав 8 412,5 балла из 10 000 возможных и продемонстрировав один из самых высоких совокупных показателей не только в стране, но и в Центральной Азии.

Университет показал высокие результаты по ключевым индикаторам рейтинга. По направлению "Образование и исследования" он занял 10-е место в мире, продемонстрировав стопроцентное выполнение всех показателей данной категории. Также зафиксированы сильные позиции по направлениям "Инфраструктура" и "Энергия и климат", что отражает системную работу по развитию энергоэффективных и экологически устойчивых кампусных решений.

Высокие позиции в национальном сегменте рейтинга UI GreenMetric 2025 также заняли M. Auezov South Kazakhstan Research University, расположившийся на 258-м месте, Yessenov University с 333-м местом и Abai Kazakh National Pedagogical University, занявший 356-ю позицию.

Достижению этих результатов способствовала государственная поддержка научных и прикладных проектов, реализуемых за счет грантов Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, в том числе инициатив, направленных на решение приоритетных задач устойчивого развития, экологической безопасности и формирования "зеленой" экономики. В вузах последовательно внедряются энергоэффективные и цифровые решения, развивается концепция "зеленого кампуса", расширяется участие студентов и молодых ученых в экологических и социальных проектах.

Итоги UI GreenMetric World University Rankings 2025 подтверждают, что казахстанские университеты укрепляют свои позиции на международной арене, становятся важными центрами устойчивого развития и инноваций, а также последовательно повышают конкурентоспособность национальной системы высшего образования.