Несмотря на цифровизацию и внедрение автоматизированных механизмов контроля, отдельные недобросовестные участники продолжают пытаться обходить систему государственных закупок. Об этом заявил вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, такие попытки, как правило, возникают в тех сегментах, где пока не внедрена рейтинговая система отбора поставщиков.

– Я признаю, что попытки обхода системы есть. Но они происходят там, где пока отсутствует рейтинговая система. Сегодня она применяется в техническом надзоре, проектировании и строительстве, и именно в этих направлениях мы видим минимальное человеческое участие и минимальные коррупционные риски, — отметил Кенбеил.

Вице-министр сообщил, что в 2026 году Минфин планирует расширить применение рейтингового подхода и на другие виды закупок.

– Наша цель на текущий год – распространить рейтинговую систему на закупку товаров, благоустройство, средний и текущий ремонт. Это сложнее, потому что в этих сферах тяжело объективно оценить опыт и вклад участников. Но мы убеждены: чем меньше контакт человека с человеком, тем меньше возможностей для коррупционной составляющей, — подчеркнул он.

По его словам, именно исключение прямого человеческого участия является ключевым фактором снижения нарушений.