Рейтинговую систему госзакупок расширят в 2026 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Несмотря на цифровизацию и внедрение автоматизированных механизмов контроля, отдельные недобросовестные участники продолжают пытаться обходить систему государственных закупок. Об этом заявил вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.
По его словам, такие попытки, как правило, возникают в тех сегментах, где пока не внедрена рейтинговая система отбора поставщиков.
– Я признаю, что попытки обхода системы есть. Но они происходят там, где пока отсутствует рейтинговая система. Сегодня она применяется в техническом надзоре, проектировании и строительстве, и именно в этих направлениях мы видим минимальное человеческое участие и минимальные коррупционные риски, — отметил Кенбеил.
Вице-министр сообщил, что в 2026 году Минфин планирует расширить применение рейтингового подхода и на другие виды закупок.
– Наша цель на текущий год – распространить рейтинговую систему на закупку товаров, благоустройство, средний и текущий ремонт. Это сложнее, потому что в этих сферах тяжело объективно оценить опыт и вклад участников. Но мы убеждены: чем меньше контакт человека с человеком, тем меньше возможностей для коррупционной составляющей, — подчеркнул он.
По его словам, именно исключение прямого человеческого участия является ключевым фактором снижения нарушений.
– В рейтинговой системе человеческий фактор и коррупционная составляющая сведены к минимуму. Мы уверенно можем сказать, что это один из самых эффективных инструментов в системе госзакупок, — заключил вице-министр.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила