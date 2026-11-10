Резервы Казахстана выросли до $129,3 млрд: что стоит за рекордной суммой

Казахстан завершил 2025 год с международными резервами в размере $129,3 млрд с учетом валютных активов Национального фонда. За семь лет их объем увеличился на 45,4%. При этом почти $35 млрд прироста пришлись на последние пять лет.

Еще в конце 2020 года совокупные резервы страны составляли $94,4 млрд. К концу 2025 года они выросли на $34,9 млрд, или 37%.

За общей цифрой стоят два источника накоплений. Первый включает золотовалютные и другие резервные активы Национального банка. Второй представлен валютными активами Национального фонда.

Их динамика за пять лет заметно различалась.

Национальный банк сформировал большую часть прироста

В конце 2020 года резервы Национального банка составляли $35,7 млрд. Спустя пять лет они достигли $65,4 млрд. За этот период объем увеличился на $29,7 млрд.

Валютные активы Национального фонда росли более умеренными темпами. С $58,7 млрд в конце 2020 года они увеличились до $63,9 млрд в конце 2025 года.

Получается, что из общего прироста резервов страны на $34,9 млрд почти $30 млрд пришлось на Национальный банк. На долю Национального фонда пришлось $5,2 млрд.

Изменилось и соотношение накоплений. В 2020 году валютные активы Национального фонда превышали резервы Национального банка на $23 млрд. К концу 2025 года ситуация стала обратной. Резервы Национального банка превысили валютные активы фонда на $1,5 млрд.

Национальный фонд продолжал расти, несмотря на изъятия

Национальный фонд в течение рассматриваемого периода перечислял средства в государственный бюджет. При этом его валютные активы не сократились, а увеличились.

Существенную роль сыграл инвестиционный доход от управления активами фонда. Его совокупный объем, согласно представленным данным, составил порядка $16,1 млрд.

Вместе с поступлениями в фонд этот доход позволил компенсировать значительную часть бюджетных трансфертов. В итоге за пять лет валютные активы Национального фонда прибавили $5,2 млрд.

На конец 2025 года их объем достиг $63,9 млрд против $58,7 млрд в конце 2020 года.

Что показывают итоги 2025 года

Совокупные международные резервы Казахстана с учетом валютных активов Национального фонда за пять лет увеличились с $94,4 млрд до $129,3 млрд.

Основной прирост пришелся на резервы Национального банка, которые за этот период выросли на $29,7 млрд. Валютные активы Национального фонда увеличились на $5,2 млрд, несмотря на перечисление средств в бюджет.

В целом за семь лет совокупные резервы страны выросли на 45,4%.