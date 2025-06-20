Жители Павлодарской области столкнулись с последствиями сильного урагана, который нанес серьёзный ущерб ряду населённых пунктов региона, передает BAQ.KZ. В ответ на чрезвычайную ситуацию местные исполнительные органы активизировали работу по оценке нанесённого вреда и организации помощи пострадавшим гражданам.

По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям режим чрезвычайной ситуации будет введён в трёх городах и нескольких районах области. В настоящее время работают комиссии, которые выезжают на места для обследования повреждений и приёма заявлений от пострадавших.

Приём обращений по устранению последствий урагана ведётся с 20 по 30 июня. Жители Павлодара могут обратиться по телефонам: 109, 112, 32-36-92.

Для поддержки пострадавших предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 минимальных расчетных показателей (МРП), что составляет 393 200 тенге. Особое внимание уделяется жителям частных домов, пострадавшим от стихии.

Для оформления выплаты необходимо предоставить следующие документы: справку об ущербе от Управления по чрезвычайным ситуациям (действительна 6 месяцев), правоустанавливающие документы на имущество, уведомление о наличии банковского счёта и удостоверение личности (копии и оригиналы).

Подать документы и получить консультацию можно в следующих пунктах:

г. Павлодар, ул. Кривенко, 25 - фронт-офис Open Pavlodar, стол №3;

г. Аксу - ул. Пушкина, 70/2;

г. Экибастуз - ул. Энергетиков, 62, тел.: 34-77-04, WhatsApp: +7 775 710 0291;

Баянаульский район - п. Баянаул, ул. Қ. Сатпаева 45, Центр приема граждан, тел.: +7 777 939 3500, +7 771 216 8242, 8 718 409 1203;

Павлодарский район - ул. Каирбаева, 32, тел.: +7 705 152 7967, 32-20-89;

Майский район - с. Коктобе, ул. Аблайхана, 34, тел.: +7 747 370 8518.

Пресс-служба акима Павлодарской области призывает жителей сохранять спокойствие и обращаться за помощью в установленные сроки.