В Караганде объявлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера — но не из-за уже случившейся аварии, а ради того, чтобы её избежать, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Такой шаг городские власти предприняли в связи с планируемой реконструкцией участка канализационного коллектора №10 в районе Фёдоровского водохранилища..

Как пояснили в ТОО "Караганды су", предстоит заменить более 3 километров трубопровода — между колодцами №145 и №169. Один из участков коллектора пролегает под дачными массивами, где и был выявлен потенциально опасный сегмент. Чтобы не допустить прорыва и возможных подтоплений, специалисты решили построить обводную линию, которая обойдет частную застройку. Это решение не только ускорит проведение работ, но и повысит надёжность всей системы водоотведения.

Хотя на данный момент коллектор работает в штатном режиме и серьёзных повреждений не зафиксировано, специалисты предупреждают: в сезон дождей и паводков возрастает риск аварий. Поэтому было решено не ждать первых тревожных сигналов, а действовать на опережение.

Введение режима ЧС позволит оперативно закупить материалы и приступить к строительству, минуя бюрократические задержки и длительные процедуры согласования. Работы планируется завершить до конца текущего года.