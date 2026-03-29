Резиденция главы Курдской региональной администрации Ирака Нечирвана Барзани в городе Духок подверглась атаке с применением беспилотного летательного аппарата, передает BAQ.KZ.

О произошедшем сообщили в пресс-службе премьер-министра Ирака. В официальном заявлении отмечается сам факт нападения, однако подробности инцидента не раскрываются.

Также сообщается, что премьер-министр страны Мухаммед Шиа ас-Судани провёл телефонный разговор с Барзани. В ходе беседы он резко осудил атаку и подчеркнул важность позиции Барзани, направленной на укрепление национального единства и солидарности между гражданами Ирака.

Кроме того, Судани поручил создать совместную группу по вопросам безопасности и технического анализа. В её состав войдут представители федеральных властей и силовых структур Курдской автономии. Перед группой поставлена задача всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, установить причастных и принять в отношении них необходимые правовые меры.

Премьер-министр также отметил, что не позволит никаким незаконным силам — ни внутренним, ни внешним — втянуть Ирак в региональные конфликты. По его словам, для защиты суверенитета, безопасности и стабильности страны будут задействованы все имеющиеся ресурсы.