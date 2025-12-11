Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
Бывшая резиденция передана управлению образования.
Во время брифинга в СЦК аким Шымкента сообщил, что резиденция президента официально передана на баланс городского управления образования и будет преобразована в круглогодичный детский лагерь, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По словам главы города, решение было принято по поручению главы государства в ходе его недавнего визита в Шымкент. Сейчас ведутся все необходимые процедурные работы.
"В настоящее время проводятся необходимые процедурные работы. Резиденция полностью передана на баланс управления образования. Сейчас идут работы по приобретению мебели, обеспечению безопасности, далее — организация питания для учащихся. Все эти направления прорабатываются. Там будет круглогодичный лагерь, где смогут встречаться лучшие ученики, победители олимпиад, все вместе. Мы ожидаем, что это станет местом, где они будут делиться своими идеями и далее развивать себя", — сказал Габит Сыздыкбеков.
В новом формате объект станет площадкой для обучения, творческого обмена и развития талантливых школьников со всего города.
