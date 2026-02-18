Резкое похолодание ожидается на юге Казахстана

Фото: freepik.com

Синоптики "Казгидромета" предупреждают жителей южных регионов о значительном понижении температуры в ближайшие дни, передает BAQ.KZ.

Холодные воздушные массы, смещаясь через юг страны, вызовут осадки в виде дождя с переходом в снег. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки, усиление ветра и гололёд. Столбики термометров как днём, так и ночью опустятся до +2…+7 градусов.

Метеорологи рекомендуют жителям заранее планировать свои маршруты, быть осторожными на дорогах и избегать нахождения на улице в период сильного гололёда.

