Синоптики "Казгидромета" предупреждают жителей южных регионов о значительном понижении температуры в ближайшие дни, передает BAQ.KZ.

Холодные воздушные массы, смещаясь через юг страны, вызовут осадки в виде дождя с переходом в снег. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки, усиление ветра и гололёд. Столбики термометров как днём, так и ночью опустятся до +2…+7 градусов.

Метеорологи рекомендуют жителям заранее планировать свои маршруты, быть осторожными на дорогах и избегать нахождения на улице в период сильного гололёда.