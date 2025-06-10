В Казахстане значительно снизилось число зарегистрированных краж сотовых телефонов. За первые пять месяцев 2025 года было зафиксировано всего 2,1 тысяч таких преступлений — это на 38% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, передает BAQ.KZ.

Это минимальный показатель за весь период доступной статистики с 2017 года. Причём снижение числа краж наблюдается уже восьмой год подряд, но темпы этого падения в 2025 году особенно заметны: для сравнения, в 2024 году снижение составило 34%.

Наиболее часто мобильные телефоны похищают в общественных местах — на них приходится 56% от общего числа краж. Это 1,2 тысяч случаев из 2,1 тысяч.

В то же время остаётся проблема раскрываемости. Только в 26% дел удалось довести расследование до суда. Ещё в 26% случаев досудебные расследования были приостановлены из-за невозможности установить подозреваемого. В 23% уголовные дела были прекращены — в основном по причинам, позволяющим освободить подозреваемого от уголовной ответственности.

Правоохранительные органы продолжают работу по профилактике уличной преступности и напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность, особенно в местах массового скопления людей.