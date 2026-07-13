Резкую смену погоды спрогнозировали в Казахстане
13 Июля 2026, 13:51
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13 Июля 2026, 13:5113 Июля 2026, 13:51
90Фото: Коллаж BAQ.kz
После продолжительной жары в северных регионах Казахстана ожидается небольшое похолодание.
Как сообщили синоптики "Казгидромета", северо-западный циклон принесет с собой дожди, грозы и снижение температуры воздуха.
15-16 июля в отдельных районах возможны сильные ливни, град и усиление ветра. Днем температура на севере страны опустится до более комфортных значений – 25-30 градусов тепла.
При этом в южных и восточных регионах сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Теплые воздушные массы с территории Узбекистана продолжат удерживать высокие температуры.
На юге Казахстана днем воздух будет прогреваться до 40-45 градусов, а в восточных областях ожидается до 33-38 градусов тепла.
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