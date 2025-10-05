В Караганде врачи смогли вывести из критического состояния участкового инспектора полиции, найденного без сознания в опорном пункте вместе с погибшей девушкой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Состояние 36-летнего пациента тяжёлое, но уже не крайне тяжёлое. Есть положительная динамика, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Майор полиции остаётся в реанимации клиники имени Макажанова. Если лечение пройдёт благополучно, после выписки его ждёт допрос следователя — в рамках уголовного дела о смерти 23-летней Эльмиры.

Напомним, вечером 30 сентября старший участковый инспектор полиции, придя на смену в опорный пункт Михайловского отдела, обнаружил обнажённую девушку без признаков жизни на диване и своего коллегу — в состоянии комы — за рабочим столом. Медики оперативно прибыли на место и провели реанимацию прямо в служебном кабинете, после чего пострадавшего полицейского доставили в больницу.

По предварительным данным, на телах мужчины и женщины не обнаружено следов насилия, крови или борьбы. Причина смерти девушки пока не установлена — родные Эльмиры ждут результатов химико-токсикологической экспертизы. Погибшую 23-летнюю девушку похоронили в районе РТИ. У неё остался четырёхлетний сын.

Как сообщает Telegram-канал "Патриот", пострадавший майор ранее работал следователем в Темиртау и имел хорошую репутацию. Позже он был переведён на должность участкового инспектора в Караганде — причины такого кадрового решения пока не уточняются. Следствие продолжает выяснять, что произошло в ту ночь в опорном пункте полиции, и как обычная смена обернулась трагедией.