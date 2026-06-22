Смертельная авария на Аль-Фараби: оглашен приговор Паку

Вынесено судебное решение по делу о страшном дорожно-транспортном происшествии на проспекте Аль-Фараби в Алматы, которое привело к гибели человека. Какое наказание назначили обвиняемому и что еще было сказано в суде?

Сегодня 2026, 18:25
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BAQ.kz Сегодня 2026, 18:25
Сегодня 2026, 18:25
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Фото: BAQ.kz

Суд вынес приговор Александру Паку, признанному виновным в ДТП, произошедшем на проспекте Аль-Фараби в Алматы.

Согласно решению суда, Александр Пак приговорен к 10 годам лишения свободы.

Он признан виновным по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также пожизненно лишил права управления транспортными средствами. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда.

"Суд постановил взыскать в пользу Рустембека Шотенова компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов тенге", – заявил судья.

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