Смертельная авария на Аль-Фараби: оглашен приговор Паку
Вынесено судебное решение по делу о страшном дорожно-транспортном происшествии на проспекте Аль-Фараби в Алматы, которое привело к гибели человека. Какое наказание назначили обвиняемому и что еще было сказано в суде?
Сегодня 2026, 18:25
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Сегодня 2026, 18:25Сегодня 2026, 18:25
123Фото: BAQ.kz
Суд вынес приговор Александру Паку, признанному виновным в ДТП, произошедшем на проспекте Аль-Фараби в Алматы.
Согласно решению суда, Александр Пак приговорен к 10 годам лишения свободы.
Он признан виновным по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также пожизненно лишил права управления транспортными средствами. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда.
"Суд постановил взыскать в пользу Рустембека Шотенова компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов тенге", – заявил судья.
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