В Астане завершился первый в истории Казахстана научный эксперимент SANA-1 по подготовке космонавтов, в котором полностью женский экипаж из трёх исследовательниц провёл 10 суток в замкнутом модуле, имитирующем условия орбитальной станции. За это время команда выполнила более 20 научных задач, включая анализ когнитивных функций, эмоциональной устойчивости, качества сна, взаимодействия в замкнутом пространстве и работоспособности инженерных систем. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как проходила миссия, какие научные результаты получили исследователи и почему этот эксперимент называют отправной точкой новой эры казахстанской космонавтики.

Результаты исследования: от стресса к командному ритму

Научный руководитель эксперимента, доктор PhD Алина Гуторева поделилась данными исследования. По ее словам, источниками данных стали индивидуальные диагностики, бортовой журнал командира, личные дневники, самоотчёты и физиологические показатели.

"Уже первые результаты эксперимента дают ценную информацию для будущих космических программ. В первые два дня участницы сохраняли высокий уровень энтузиазма и мотивации, однако одновременно испытывали стресс и напряжение, связанные с адаптацией к замкнутому пространству. С третьего по шестой день стали проявляться признаки усталости и повышенной эмоциональной чувствительности, что сопровождалось снижением концентрации внимания", - рассказала Алина Гуторева.

По её словам, к седьмому дню эмоциональное состояние участниц стабилизировалось, уровень взаимопонимания внутри команды заметно вырос, и сформировался общий "командный ритм", который позволил экипажу действовать более слаженно, уверенно и эффективно.

"Женская динамика в условиях изоляции остаётся одной из наименее изученных областей космической психофизиологии. Полученные данные имеют важное значение для понимания эмоциональной регуляции, когнитивной гибкости и стрессоустойчивости женщин в экстремальных условиях", - подчеркнула Гуторева.

Она отметила, что женское лидерство, эмпатия и командная поддержка стали ключевыми ресурсами устойчивости экипажа, а неформальное общение, юмор и совместные приёмы пищи оказались важными для поддержания морального духа.

Сон и биоритмы: ключ к выносливости

Один из наиболее показательных результатов миссии связан с качеством сна участниц. Средняя его продолжительность составила от 6,5 до 7,5 часов в сутки, хотя в отдельных случаях им требовалось до 9–10 часов для полноценного восстановления.

"Здесь нет окон, и это влияет на восприятие времени. Не всегда понятно, день сейчас или ночь. Мы пока не проводили отдельные эксперименты по циркадным ритмам, но это обязательно будет сделано, ведь нарушение биоритмов – одна из главных проблем космонавтов", - отметила Алина Гуторева.

По её словам, в первые дни эксперимента наблюдалось снижение качества сна, что напрямую коррелировало с повышенной эмоциональной нагрузкой и особенностями освещения в модуле. Однако после введения вечерних коллективных активностей – таких как беседы, игры и совместный просмотр фильмов – показатели сна значительно улучшились.

"Полученные данные будут использованы при разработке следующей программы подготовки космонавтов. Планируется углублённое изучение нейрофизиологических параметров сна, уровня кортизола, ЭЭГ и вариабельности сердечного ритма. Также будут разработаны новые протоколы стрессоустойчивости и когнитивного тренинга", - отметила Алина Гуторева.

От выращивания зелени до сборки ровера

Командир экипажа Юлия Бакирова рассказала, что каждая участница миссии занималась собственной научной задачей, а спектр исследований охватывал как психологические, так и инженерные аспекты.

"Мы находились здесь 10 дней. Лично у меня изначально были большие планы по работе и проведению исследований, и практически все задачи удалось выполнить. Мы изучали пригодность капсулы для проживания, провели тепловой анализ и составили тепловую карту, выявив места теплопотерь. Также протестировали все системы жизнеобеспечения – водоснабжение, вентиляцию, компьютер, которые функционировали круглосуточно. Я выращивала зелень без солнечного света под фитолампой, а также собирала ровера-разведчика, который должен выезжать за пределы капсулы и измерять температуру и давление", - поделилась она.

Участницы провели тепловой анализ капсулы, выявив места теплопотерь, и составили тепловую карту. Также были протестированы все системы жизнеобеспечения – водоснабжение, вентиляция и компьютерные системы, которые функционировали круглосуточно.

Оценка эксперимента глазами Токтара Аубакирова

По словам космонавта Токтара Аубакирова, сама капсула стала настоящим инженерным достижением. В ней внедрены современные космические технологии, обеспечивающие эффективную вентиляцию, регулируемую температуру и приток свежего воздуха, что делает её максимально приближённой к условиям орбитальной станции.

"Честно говоря, когда я сюда вошёл, я сразу почувствовал тот самый “запах” космической станции. Конечно, здесь всё сделано для уюта. А на реальной станции всё гораздо аскетичнее: металлические конструкции, никакого комфорта. Где застал сон – там и уснул", - поделился впечатлениями Аубакиров.

Он отметил, что важной особенностью капсулы является постоянная вентиляция воздуха, без которой невозможно корректно проводить подобные исследования.

"Это необходимо, потому что подобные эксперименты направлены прежде всего на изучение человеческого организма и его реакции на такие условия. Но, на мой взгляд, ключевая цель этого эксперимента – психологическая. Проверить, как человек переносит замкнутое пространство и ограниченное взаимодействие с другими", - подчеркнул космонавт.

Особое внимание он обратил на то, что эксперимент SANA-1 проводился в однополой группе. По его словам, проект был организован на высоком уровне и имеет большое значение для будущего казахстанской космонавтики.

"Это смелое и интересное решение. На Западе и в России сейчас чаще проводят подобные эксперименты в разнополых составах – это влияет на динамику взаимодействия, потому что человеческий организм реагирует даже на присутствие противоположного пола", - отметил Аубакиров.

Таким образом, результаты SANA-1 показали, что Казахстан располагает научным, техническим и кадровым потенциалом для самостоятельной подготовки экипажей к длительным космическим миссиям. Эксперимент позволил получить первичные данные о психологической и физиологической адаптации человека к изоляции: зафиксированы закономерности изменения эмоционального состояния, выявлены факторы, влияющие на качество сна и когнитивную продуктивность, подтверждена роль эмпатии и женского лидерства в устойчивости команды. Проведённый тепловой анализ капсулы, тестирование инженерных систем, биологические опыты и разработка ровера подтвердили её техническую готовность к дальнейшим испытаниям. Полученные материалы станут основой для создания национальной программы подготовки космонавтов и включения Казахстана в международные исследования по освоению дальнего космоса.