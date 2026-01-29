1 млн 328 тыс. вакансий и 1 млн 453,8 тыс. резюме размещено на портале Электронной биржи труда Enbek.kz в 2025 году. Таким образом, предложение со стороны соискателей превысило заявленный спрос на 125,8 тыс., передает BAQ.KZ.

Половина всех вакансий (665,5 тыс.) были связаны с рабочими профессиями, при этом по таким профессиям размещено 48% (697,2 тыс.) всех резюме.

В разрезе регионов наиболее активно размещали вакансии работодатели из г. Астана (118,2 тыс.), Туркестанской области (96,7 тыс.) и г. Алматы (92 тыс. вакансий).

Помесячная динамика показывает выраженную сезонность как со стороны соискателей, так и работодателей.

75% (999 тыс.) от общего количества вакансий приходилось на квалифицированный труд. Наибольшим спросом в течение года пользовались медсестры/братья (21,7 тыс. вакансий) с предлагаемой заработной платой 143-178 тыс. тенге, воспитатели (21,2 тыс.) с заработной платой 139-182 тыс. тенге, водители автомобиля (20 тыс. вакансий) с заработной платой 151-195 тыс. тенге и санитары(-ки) (19,6 тыс. вакансий) – 110-133 тыс. тенге.

Со стороны соискателей наиболее активно резюме размещались на позиции бухгалтера (25,1 тыс. резюме) со средней ожидаемой зарплатой 308 тыс. тенге, водителя автомобиля (23,6 тыс. резюме) – 250 тыс. тенге, воспитателя (22,1 тыс. резюме) – 199 тыс. тенге, и на позицию юриста (19,1 тыс. резюме) со средней ожидаемой зарплатой 294 тыс. тенге.

А вот наибольший оклад работодатели в 2025 году предлагали соискателям на позицию штурмана (на флоте) – от 875 до 900 тыс. тенге в месяц, заместителю начальника участка (в добывающей промышленности) – от 714 тыс. тенге и выше, а также машинистам-бурильщикам – от 700 тыс. тенге и выше. Среди соискателей в среднем наибольшую заработную плату указывали в резюме пилоты – 1,9 млн тенге, заместители начальника службы (в добывающей отрасли) – 1,2 млн тенге, а также капитаны судна – 1,1 млн тенге.

– Отраслевая структура спроса демонстрирует высокую концентрацию в социально ориентированных секторах экономики. Крупнейшая отрасль – образование: 380,6 тыс. вакансий, то есть почти треть (28,7%) всех опубликованных вакансий. Далее следуют "прочие виды услуг" (175,4 тыс., 13,2%) и здравоохранение (117,4 тыс., 8,8%). В первую десятку также входят сельское хозяйство (88,1 тыс.), обрабатывающая промышленность (84 тыс.), государственное управление (81,2 тыс.), строительство (64,8 тыс.), информация и связь (60,5 тыс.), торговля (52,2 тыс.) и транспорт (43,4 тыс.). При этом три крупнейшие сферы сформировали около половины всех вакансий, – говорится в сообщении Минтруда и соцзащиты населения Казахстана.

Социально-демографический профиль резюме показывает небольшое преобладание женщин (55%) и концентрацию основной массы соискателей в зрелых возрастах. Самая крупная возрастная группа – 35-44 года (26,4%), затем 45-54 года (18,5%) и 16-24 года (17,5%), далее следует группа 29-34 года (16,5%). Соискатели в возрасте 55-64 года составляют 10,9%, а 25-28 лет – 9,8%. Доли самых младших возрастов (до 16 лет) и 65+ в общей структуре минимальны. При этом в молодежной группе 16-24 года доля женщин выше (около 59,8%), тогда как в группе 55–64 года доля женщин ниже (около 45,9%).