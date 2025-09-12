Гора Круглая сопка превратилась в символ экологического единства: более 400 человек собрались здесь, чтобы внести свой вклад в озеленение и благоустройство природной территории, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат ВКО.

В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" участники высадили 120 саженцев ели и 80 дубов, а также провели масштабную уборку территории.

Посадка деревьев стала не просто зелёным проектом, а важным шагом в деле восстановления природного баланса и формирования комфортной зоны отдыха для горожан. Вместе с новыми деревьями на Круглой сопке появилось и новое настроение — чистоты, уюта и заботы о родной земле.

Активисты не только озеленили склон, но и очистили территорию от мусора, приведя её в порядок. Сопка, популярная у горожан, стала ещё более привлекательной для прогулок, пикников и встреч на свежем воздухе.

В акции приняли участие представители общественных организаций, молодёжь, сотрудники различных учреждений и просто неравнодушные жители. Именно их энтузиазм и командный дух сделали мероприятие по-настоящему ярким примером заботы о природе и родном крае.