Риддерцы устроили экологический марафон в рамках акции "Таза Қазақстан"
Сотни новых деревьев и чистота в любимом месте отдыха горожан.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Гора Круглая сопка превратилась в символ экологического единства: более 400 человек собрались здесь, чтобы внести свой вклад в озеленение и благоустройство природной территории, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат ВКО.
В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" участники высадили 120 саженцев ели и 80 дубов, а также провели масштабную уборку территории.
Посадка деревьев стала не просто зелёным проектом, а важным шагом в деле восстановления природного баланса и формирования комфортной зоны отдыха для горожан. Вместе с новыми деревьями на Круглой сопке появилось и новое настроение — чистоты, уюта и заботы о родной земле.
Активисты не только озеленили склон, но и очистили территорию от мусора, приведя её в порядок. Сопка, популярная у горожан, стала ещё более привлекательной для прогулок, пикников и встреч на свежем воздухе.
В акции приняли участие представители общественных организаций, молодёжь, сотрудники различных учреждений и просто неравнодушные жители. Именно их энтузиазм и командный дух сделали мероприятие по-настоящему ярким примером заботы о природе и родном крае.
Самое читаемое
- "Запах Астаны" хотели вручить Дженнифер Лопес в Казахстане
- Гибель 17-летней девочки в Алматы: школа не имела законных оснований для её отчисления
- В Алматы начали снос незаконного банного комплекса
- 15 млрд на подготовку к зиме: как в области Абай осваивают республиканский транш?
- В Мангистауской области в крупной аварии погибли 10 человек