Риелторов хотят поставить под жесткие правила: что может измениться для покупателей жилья

В Казахстане обсуждают новые правила для рынка риелторских услуг. Среди проблем называют отсутствие единого реестра специалистов, обязательной аккредитации и единых стандартов работы. Законопроект уже находится на рассмотрении в Курултае, передает BAQ.KZ.

На рынке недвижимости предлагают установить более понятные требования к посредникам.

Вопросы есть и к тому, как формируется стоимость риелторских услуг и как рассматриваются жалобы клиентов. Отдельно говорится о необходимости повысить ответственность самих посредников и защитить потребителей.

Председатель Ассоциации PANA Асет Айтбай сообщил, что профессиональное сообщество предложило менять правила на этом рынке еще два года назад. По его словам, одной из главных проблем остается большое число непрофессиональных посредников и случаи мошенничества.

В Министерстве торговли сообщили, что Правительство уже дало три положительных заключения по законодательным инициативам, связанным с регулированием риелторской деятельности, порядком оказания услуг, лицензированием и государственным контролем.

Отдельный закон «О риелторской деятельности» создавать не планируют. При этом необходимость доработать регулирование и усилить защиту клиентов была поддержана.

Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Курултае. Параллельно разрабатывается и согласовывается профессиональный стандарт в сфере риелторских услуг.

«Все предлагаемые изменения мы будем дополнительно обсуждать с членами Общественного совета. В рамках рабочей группы при Курултае будет продолжена детальная проработка вопросов регулирования риелторской деятельности», - отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Импортную колбасу предлагают проверять прямо в магазинах

Еще один вопрос касался конкурентоспособности отечественной мясоперерабатывающей отрасли и качества импортных колбасных изделий.

Предложено на постоянной основе отбирать образцы такой продукции в торговых точках и направлять их на лабораторные исследования.

Подняли и вопрос происхождения товаров. По словам участников обсуждения, покупателю в некоторых случаях сложно понять, где и кем произведен товар и каким образом он попал на рынок.

«Именно поэтому цифровая карта товаров сегодня имеет большое значение. Мы активно работаем над Национальным каталогом товаров, который позволит точно отслеживать движение продукции: откуда товар поступил и куда далее направляется. Правительство системно занимается обелением экономики. Понятно, что это комплексная работа, которая требует времени, но цифровизация таких процессов позволит повысить прозрачность товарных потоков», - отметил министр.

Национальный каталог товаров должен позволить отслеживать происхождение продукции и ее дальнейшее движение по рынку.