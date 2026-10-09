Риелторы в Казахстане: сколько зарабатывают и почему рынок нуждается в регулировании

В Казахстане планируют усилить регулирование риелторской деятельности. Законодательные инициативы предусматривают новые требования к работе специалистов на рынке недвижимости. Какие проблемы существуют в отрасли и зачем нужны единые правила, корреспонденту BAQ.KZ рассказал президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

Работать можно без подготовки?

Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов считает, что необходимость законодательного регулирования риелторской деятельности назрела давно.

По его словам, сегодня человек может назвать себя риелтором и начать работать без специальной подготовки, подтвержденной квалификации и профессиональной ответственности. Эксперт считает такую ситуацию неприемлемой для рынка, где стоимость сделок достигает десятков и сотен миллионов тенге.

«Поэтому допуск к профессиональной деятельности должен быть связан с подтверждением квалификации, прохождением установленной проверки и включением специалиста в единый национальный реестр. Гражданин должен иметь возможность за несколько минут проверить, кто перед ним, имеет ли этот человек право оказывать риелторские услуги, подтверждена ли его квалификация и действует ли его статус. При этом я считаю важным разделять регистрацию бизнеса и профессиональную квалификацию. Открыть ИП или ТОО – это еще не значит стать профессиональным риелтором», – сказал эксперт.

По словам Мусрепова, сегодня нет специального закона, который устанавливал бы обязательные требования для допуска к профессии риелтора. Работа таких специалистов регулируется общими нормами гражданского и предпринимательского законодательства.

Эксперт отмечает, что порог входа в профессию остается низким. Сама по себе регистрация ИП или ТОО не подтверждает квалификацию специалиста по недвижимости.

При этом профессиональные требования на рынке уже существуют.

Национальный стандарт «Услуги риэлтерские на рынке недвижимости. Общие требования» предусматривает аттестацию специалистов и ведение реестра. Однако эти требования пока не означают обязательной проверки квалификации каждого человека, который начинает работать на рынке. САРК

«Именно поэтому рынок оказался неоднородным: рядом с сильными профессиональными агентствами работают люди, которые фактически являются просто посредниками без необходимой подготовки», – отмечает Мусрепов.

Сколько зарабатывают риелторы

По словам Мусрепова, официальной статистики о средней зарплате риелторов в Казахстане нет. В большинстве случаев их доход складывается из комиссии за сделки. Поэтому в одном месяце специалист может ничего не заработать, а в другом – получить доход значительно выше средней зарплаты.

По приведенным экспертом рыночным данным, комиссия может составлять около 1–3% от стоимости объекта либо фиксированную сумму в несколько сотен тысяч тенге. Размер вознаграждения зависит от объекта, условий сделки и сегмента рынка.

По оценкам участников рынка, начинающие специалисты могут зарабатывать около 500–600 тысяч тенге в месяц, а опытные при стабильном количестве сделок – несколько миллионов. Однако Мусрепов подчеркивает: это примеры доходов отдельных специалистов, а не средние показатели по рынку.

По его мнению, размер комиссии нужно оценивать вместе с объемом и качеством оказанных услуг. Если клиент платит риелтору несколько сотен тысяч или миллион тенге, он вправе рассчитывать на проверку документов и объекта, выявление юридических рисков, помощь в переговорах и сопровождение сделки.

Какие проблемы рынка нужно решить в первую очередь

По мнению Мусрепова, прежде всего необходимо определить требования для допуска к профессии: предусмотреть обучение, проверку знаний и периодическое подтверждение квалификации.

Эксперт также предлагает создать единый публичный национальный реестр риелторов.

«Это один из наиболее важных элементов реформы. Реестр должен быть публичным и понятным для гражданина. По ФИО, идентификатору или QR-коду должно быть возможно увидеть статус специалиста, его квалификацию и действительность допуска», – говорит эксперт.

Отдельный вопрос – ответственность риелтора за ущерб, причиненный клиенту. По мнению Мусрепова, стоит рассмотреть и обязательное страхование профессиональной ответственности.

Отношения между риелтором и клиентом, считает он, должны оформляться письменным договором. В нем необходимо четко прописывать перечень услуг, стоимость, обязанности сторон и порядок рассмотрения претензий.

Для снижения рисков мошенничества специалистам также необходимо разбираться в юридической стороне сделок, уметь проверять документы, обременения на недвижимость и полномочия продавца.

Еще одна задача – сокращение теневого сегмента рынка. По словам эксперта, новые правила должны одновременно защищать потребителей и создавать понятные условия для добросовестного бизнеса.

Если регулирование приведет только к дополнительной бюрократии и расходам для официально работающих компаний, а нелегальные посредники останутся вне контроля, проблему это не решит.

Что думают риелторы о возможных изменениях

По словам Мусрепова, профессиональное сообщество в целом поддерживает идею регулирования рынка. Предложения навести порядок в отрасли исходили в том числе от самих профессиональных объединений.

При этом единого мнения о конкретной модели регулирования пока нет.

Участники рынка обсуждают, кто должен проводить сертификацию и вести реестр, какие требования установят к образованию и стажу, сколько будет стоить подтверждение квалификации и какой переходный период дадут уже работающим специалистам.

По мнению Мусрепова, при разработке новых правил важно учитывать позицию профессионального сообщества, чтобы регулирование не создало лишних административных барьеров.

Главной задачей реформы он называет повышение профессионального уровня рынка: специалисты должны обладать подтвержденными знаниями, соблюдать единые стандарты и нести ответственность перед клиентами.

«Закон не должен защищать отдельных риелторов или агентства от конкуренции. Он должен прежде всего защищать гражданина – покупателя и продавца недвижимости. И если мы создадим именно такую систему, это будет не ограничением рынка, а его цивилизационным переходом от стихийного посредничества к полноценной профессиональной отрасли».

Напомним, вопрос регулирования риелторской деятельности поднимался и ранее. В 2024 году вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков говорил о необходимости упорядочить этот рынок. Тогда в ведомстве отмечали отсутствие специальных требований к риелторам и проблемы во взаимоотношениях между посредниками и клиентами.