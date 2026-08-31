Ринат Мухаметкали получил должность в Администрации Президента
31 Августа 2026, 17:01
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31 Августа 2026, 17:0131 Августа 2026, 17:01
67Фото: Акорда
Ринат Мухаметкали назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
«Распоряжением Главы государства Мухаметкали Ринат Закиулы назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды.
Назначение произошло на фоне кадровых решений в системе государственного управления. Ранее Ерлан Карин был назначен Вице-президентом Казахстана, Олжас Бектенов – Премьер-министром, а Аида Балаева – заместителем Председателя Совета Безопасности.
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