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Ринат Мухаметкали получил должность в Администрации Президента

31 Августа 2026, 17:01
АВТОР
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Акорда 31 Августа 2026, 17:01
31 Августа 2026, 17:01
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Фото: Акорда

Ринат Мухаметкали назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Распоряжением Главы государства Мухаметкали Ринат Закиулы назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды.

Назначение произошло на фоне кадровых решений в системе государственного управления. Ранее Ерлан Карин был назначен Вице-президентом Казахстана, Олжас Бектенов – Премьер-министром, а Аида Балаева – заместителем Председателя Совета Безопасности.

 
 
 

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