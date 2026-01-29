В Казахстане поэтапно внедряется методология Risk Based Inspection (RBI) для трубопроводных систем, предусматривающая техническое освидетельствование с учетом факторов риска. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте, проведенном Премьер-министром Олжасом Бектеновым, передает BAQ.KZ.

По его словам, в стране уже утвержден национальный стандарт и внедрены соответствующие процедуры технического освидетельствования, основанные на риск-ориентированном подходе. Методология RBI в настоящее время проходит практическую и пилотную апробацию и применяется как на нефтеперерабатывающих заводах, так и в ряде нефтегазовых компаний. В перспективе это позволит полностью перейти на данную технологию контроля. Министр отметил, что внедрение RBI на трех казахстанских НПЗ уже подтвердило свою эффективность.

– Системное применение методологии RBI на отечественных НПЗ – Атырауском, Павлодарском и Шымкентском – доказало эффективность риск-ориентированного подхода. Внедрение этой практики позволило не только снизить вероятность отказов оборудования, но и оптимизировать объемы инспекций, обеспечив рациональное использование ресурсов, — подчеркнул он.

С учетом международного опыта Казахстан планирует расширять применение риск-ориентированного технического освидетельствования, в том числе в отношении технологических трубопроводов, с последующей адаптацией под корпоративные стандарты и передовые методы контроля.