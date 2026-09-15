Остановят ли программы 2-10-20 и 5-10-20: ответили в Минпроме

Риска остановки жилищных программ Отбасы банка 2-10-20 и 5-10-20 из-за недостатка бюджетного финансирования нет. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета строительства и ЖКХ Минпрома Бакытжан Жунисбеков, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты поинтересовались, как будет решаться вопрос недофинансирования бюджетного кредитования и существует ли риск приостановки программ, если дополнительное финансирование не будет выделено.

«Риск отсутствует. На сегодняшний день из 50 млрд теңге, предусмотренных на текущий год по финансированию данного направления из республиканского бюджета, выплачено 20 млрд. Еще 30 млрд теңге будут направлены до конца года», – сообщил Жунисбеков.

Он также прокомментировал информацию о недофинансировании в размере 96 млрд теңге.

«В части 96 млрд теңге имеется разработанное финансово-экономическое обоснование. В случае ближайшего уточнения бюджета заявка на финансирование данных средств будет направлена», – пояснил глава комитета.

Финансирование программ Отбасы банка 2-10-20 и 5-10-20 продолжается, а дополнительную потребность планируется заявить при уточнении республиканского бюджета.