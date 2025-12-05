Риски образования "пузыря" в сфере ИИ-технологий оценили эксперты
Говорим о реальных перспективах.
Сегодня, 18:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
86Фото: BAQ.kz
Технологии искусственного интеллекта вполне могут оказаться "пузырем", в один голос заявляют международные эксперты. И все из-за огромного количества инвестиций, что вливают в сферу. В очередном выпуске "Специальный репортаж. Разбор" на BAQ.kz обсуждаем с нашими специалистами риски, которые реально существуют для всех пользователей трендовыми разработками. Почему ИИ – это весьма хрупкая индустрия? И как в погоне за хайпом мы можем все разрушить? Подробности в нашем материале.
Самое читаемое
- Землетрясение почувствовали жители Алматы
- Президент утвердил новый порядок госконтроля: что ждёт школы и детские учреждения
- Казахстан увеличивает золотые резервы: Что происходит в отрасли и какие проекты запустят к 2026 году
- В МИРЕ: Россия в чёрном списке, грабители Лувра, машина Бонда
- Нацбанк обновил курсы валют на 4 декабря