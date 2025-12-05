Технологии искусственного интеллекта вполне могут оказаться "пузырем", в один голос заявляют международные эксперты. И все из-за огромного количества инвестиций, что вливают в сферу. В очередном выпуске "Специальный репортаж. Разбор" на BAQ.kz обсуждаем с нашими специалистами риски, которые реально существуют для всех пользователей трендовыми разработками. Почему ИИ – это весьма хрупкая индустрия? И как в погоне за хайпом мы можем все разрушить? Подробности в нашем материале.