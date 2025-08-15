Второклассница из Караганды Томирис Дуйсенбай завоевала Гран-при на Международном фестивале детского творчества Mitsubishi Asian children’s enniki festa, передает BAQ.KZ.

В нём приняли участие дети из 24 стран мира. Награждение прошла в городе Осака (Япония).

Томирис Дуйсенбай начала заниматься рисованием всего год назад. Взять в руки карандаши и кисти она решила сама.

"Раньше Томирис занималась балетом и большим теннисом. Но в прошлом году стала просить отдать её на рисование и фортепиано. Захотела заниматься чем-то более творческим. Рядом с домом у нас центр Shabyt, куда мы и записали Томирис. Преподаватель сразу увидела в ней талант, и её приняли. Помимо рисования, Томирис увлеклась английским языком и музыкой – она играет на фортепиано", – рассказала мама девочки Камила Акенова.

О международном фестивале Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa, организованном Азиатско-Тихоокеанской Федерацией клубов ЮНЕСКО и Японской Национальной Федерацией ассоциаций ЮНЕСКО при поддержке компании Mitsubishi, семье Томирис рассказала наставница из центра Shabyt Назира Нурланкызы. Она предложила Томирис попробовать свои силы и помогла в подготовке конкурсной работы.

Работу для участия в фестивале юная Томирис подготовила ещё в минувшем учебном году. Она изобразила себя, занимающуюся балетом и теннисом, а также приложила к полотну сопроводительную записку, в которой рассказала, какие чувства у неё вызывают эти занятия. Рисунок и письмо отправили на рассмотрение комиссии фестиваля.

"Мы долго ждали ответа. В конце мая этого года нам позвонили из ЮНЕСКО и сказали, что Томирис получила Гран-при по Казахстану и стала единственной представительницей стран СНГ, получившей приглашение на церемонию награждения в Японию", – говорит мама второклассницы.

В Страну восходящего солнца Томирис поехала с папой. Церемония награждения победителей из разных стран прошла в городе Осака. Затем для детей и их родителей провели насыщенную культурную программу. Для них организовали экскурсию в павильон Mitsubishi и древнюю столицу город Киото. Также в программе были мероприятия по культурному обмену с младшими школьниками из одной из школ Осаки и совместное с другими победителями создание художественной работы.