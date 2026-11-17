Британский актер Роберт Паттинсон сыграет агента 007 в следующем фильме о Джеймсе Бонде. О его назначении сообщили на официальной странице франшизы в соцсети X.

40-летний артист, известный по картинам «Сумерки» и «Бэтмен», станет седьмым актером, воплотившим образ британского секретного агента. Он также будет первым исполнителем этой роли после перехода франшизы под управление Amazon MGM Studios.

Паттинсон сменит Дэниела Крейга, который сыграл Бонда в пяти фильмах. Его назначение завершило многолетние обсуждения о том, кто станет новым агентом 007.

26-я часть бондианы ознаменует возвращение героя на большие экраны после самого продолжительного перерыва в истории франшизы. Режиссером картины выступит франко-канадский постановщик и сценарист Дени Вильнёв.