Роберт Паттинсон станет новым исполнителем роли Джеймса Бонда
Актер сменит Дэниела Крейга в 26-й части знаменитой кинофраншизы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Британский актер Роберт Паттинсон сыграет агента 007 в следующем фильме о Джеймсе Бонде. О его назначении сообщили на официальной странице франшизы в соцсети X.
40-летний артист, известный по картинам «Сумерки» и «Бэтмен», станет седьмым актером, воплотившим образ британского секретного агента. Он также будет первым исполнителем этой роли после перехода франшизы под управление Amazon MGM Studios.
Паттинсон сменит Дэниела Крейга, который сыграл Бонда в пяти фильмах. Его назначение завершило многолетние обсуждения о том, кто станет новым агентом 007.
26-я часть бондианы ознаменует возвращение героя на большие экраны после самого продолжительного перерыва в истории франшизы. Режиссером картины выступит франко-канадский постановщик и сценарист Дени Вильнёв.
Самое читаемое
- Три пары близнецов появились на свет за два дня в Мангистау
- Студенты-юристы присоединились к ночному патрулированию полиции в Таразе
- Семь автомоек отключили от водоснабжения в Алматы после проверки
- Маск вступился за главу Nvidia: 165 тысяч человек требуют вернуть Хуанга
- Мужчина прыгнул с моста в реку в Атырау