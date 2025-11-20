Онлайн‑платформа Roblox с января 2026 года вводит обязательную возрастную верификацию для доступа к чатам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Пользователи будут подтверждать возраст с помощью фото или короткого видео.

Данные обрабатываются сторонним подрядчиком и сразу удаляются после проверки. Компания подчёркивает, что не хранит фото и видео на своих серверах. Новая мера направлена на усиление защиты несовершеннолетних: ежедневная аудитория платформы достигает 151 млн человек, треть из которых - дети младше 13 лет.

Руководство Roblox рассчитывает, что биометрическая проверка снизит риски общения детей со злоумышленниками через чаты.

Решение уже вызвало реакцию надзорных органов. Генеральные прокуроры ряда американских штатов, включая Техас и Флориду, начали проверки и судебные разбирательства, выражая сомнения в безопасности платформы.

Финансовый директор Roblox Навин Чопра отметил, что новые меры могут создать "потенциальные препятствия" для бизнеса, влияя на привлечение новых пользователей и активность существующих.