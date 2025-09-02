В Шымкенте впервые испытали роботизированный комплекс для диагностики тепловых сетей, и проект оказался успешным, передает BAQ.KZ. Разработанная система позволяет "заглянуть внутрь" труб без раскопок и заранее выявить слабые места.

Робот работает на основе акустического резонанса: прибор сканирует трубы, определяет их толщину и показывает места коррозии. Полученные данные обрабатывает искусственный интеллект, что делает диагностику быстрее и точнее. Комплекс включает мобильную лабораторию, внутритрубный инспекционный прибор и компьютерную систему хранения информации. Такая технология позволит прогнозировать срок службы труб, снижать аварийность и эффективнее распределять бюджетные средства.

Проект интегрирован в государственную платформу EnergyTech, которая внедряется министерством энергетики в рамках цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. В министерстве подчеркивают, что внедрение таких решений соответствует Национальному проекту "Модернизация энергетического и коммунального секторов" и станет важным шагом к переходу от аварийных ремонтов к проактивному управлению тепловыми сетями.