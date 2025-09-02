Робот поможет предотвратить аварии в теплосетях Шымкента
Новая технология позволяет находить слабые места в трубах без раскопок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте впервые испытали роботизированный комплекс для диагностики тепловых сетей, и проект оказался успешным, передает BAQ.KZ. Разработанная система позволяет "заглянуть внутрь" труб без раскопок и заранее выявить слабые места.
Робот работает на основе акустического резонанса: прибор сканирует трубы, определяет их толщину и показывает места коррозии. Полученные данные обрабатывает искусственный интеллект, что делает диагностику быстрее и точнее. Комплекс включает мобильную лабораторию, внутритрубный инспекционный прибор и компьютерную систему хранения информации. Такая технология позволит прогнозировать срок службы труб, снижать аварийность и эффективнее распределять бюджетные средства.
Проект интегрирован в государственную платформу EnergyTech, которая внедряется министерством энергетики в рамках цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. В министерстве подчеркивают, что внедрение таких решений соответствует Национальному проекту "Модернизация энергетического и коммунального секторов" и станет важным шагом к переходу от аварийных ремонтов к проактивному управлению тепловыми сетями.
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
- В Актау самолёт Air Astana совершил экстренную посадку
- В Британии подростка задержали за косплей на компьютерную игру