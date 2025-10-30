В Актобе реализуется масштабный проект "Территория без мошенничества", направленный на защиту граждан от финансовых злоупотреблений и повышение их финансовой грамотности. Прокуратурой области проведена активная разъяснительная работа, включающая более 25 тысяч распространённых брошюр, свыше 1 тысячи публикаций в социальных сетях, а также 1,5 тысячи встреч с населением. Дополнительно установлено 127 информационных билбордов, а в рамках меморандума с операторами сотовой связи разослано более 260 тысяч SMS-сообщений о способах мошенничества.

На практике для профилактики преступлений применяются современные технологии, включая инновационного робота "Тәртіп-Бекет", использующего искусственный интеллект. Кроме того, созданный при Национальном банке РК "Анти-Фрод" центр заблокировал мошеннические транзакции на сумму более 58 миллионов тенге, из которых потерпевшим уже возвращены более 35 миллионов. В банках второго уровня приостановлено взыскание займов 175 пострадавшим на сумму 175 миллионов тенге, а также заблокировано более 3,8 тысячи сайтов и публикаций, распространявших мошеннические схемы.

В ходе работы правоохранительные органы выявили и пресекли деятельность "дропперов" — лиц, передававших мошенникам банковские счета. Так, из 271 миллиона тенге, вовлечённого в подобные схемы, уже взыскано 20 миллионов, по остальным суммам рассматриваются 162 иска. Установлены два факта "дропперства", одно дело уже завершено судом, второе находится на рассмотрении, а виновные привлечены к уголовной ответственности по статье 190 УК.

Кроме того, в Актобе задержан 26-летний гражданин Казахстана, который передавал мошенникам денежные средства потерпевших. В рамках достигнутого соглашения с банками пресечён факт попытки получения кредита на 7 миллионов тенге по требованию мошенников. Прокуратура Актобе продолжает принимать комплексные меры по защите прав граждан, повышению их финансовой грамотности и пресечению мошеннических схем, делая город более безопасным для жителей.