В Киото представили Buddharoid — гуманоидного робота, обученного по буддийским писаниям, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Он ведет живые беседы, жестикулирует и может участвовать в религиозных ритуалах.

В Киото ученые из Киотский университет презентовали «Buddharoid» — робота-монаха на базе искусственного интеллекта. Разработка позиционируется как технологический ответ на нехватку служителей культа в условиях стареющего населения Японии.

Гуманоид обучен на обширном корпусе буддийских текстов, включая специализированные писания. Это позволяет системе не просто воспроизводить заученные фразы, а вступать в живой диалог, отвечая на личные и философские вопросы — от смысла страдания до поиска внутреннего равновесия.

Проект возглавляет Сэйдзи Кумагаи из Института будущего человеческого общества при Киотском университете. Инженеры объединили современные языковые модели с коммерчески доступной гуманоидной платформой. В результате робот может говорить, передвигаться, жестикулировать и принимать традиционные молитвенные позы в храмовом пространстве.

В отличие от более ранних религиозных ИИ-систем, работавших по заранее заданным сценариям, Buddharoid ориентирован на спонтанное общение. Во время демонстрации в одном из японских храмов безликий робот в сером монашеском облачении свободно перемещался среди посетителей и вел индивидуальные беседы.

Проект уже вызвал дискуссию в обществе: где проходит граница между духовным наставничеством и алгоритмом — и может ли цифровой интеллект стать частью религиозной традиции.