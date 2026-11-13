Робот Тазабек и вторая жизнь мусора: в Астане открыли необычное экопространство для школьников
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Учить заботиться о природе можно не только на уроках биологии. В одной из столичных школ для этого создали специальное пространство, где школьники превращают бытовые отходы в творческие работы, обсуждают экологические проблемы и даже получают советы от робота. Необычного помощника зовут Тазабек.
Новое коворкинг-пространство открылось в общеобразовательной школе №33 в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан». Площадка призвана объединить творчество, общение и экологическое просвещение, чтобы бережное отношение к окружающей среде стало для детей не просто темой урока, а частью повседневной жизни.
К оформлению пространства подключились и педагоги, и сами ученики. Учителя украсили стену изображением карты Казахстана и надписью «Таза Қазақстан», объединив национальные мотивы с экологической тематикой.
Школьники, в свою очередь, показали, что у привычных бытовых отходов может быть совсем другая судьба. Из использованных материалов они изготовили поделки и творческие проекты, продемонстрировав, как ненужным вещам можно дать вторую жизнь.
Но новое пространство задумано не только как творческая мастерская. Здесь ученики смогут общаться, обмениваться идеями, проводить дебаты, встречи и познавательные мероприятия в свободное время.
Особое внимание привлекает робот по имени Тазабек. Он рассказывает детям о необходимости поддерживать чистоту, бережно относиться к природе и помогает формировать экологические привычки.
Таким образом, школьный коворкинг стал площадкой, где экологическое воспитание выходит за рамки теории. Здесь дети могут не только узнать о проблемах окружающей среды, но и собственными руками показать, что даже небольшие повседневные действия способны сделать мир чище.
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