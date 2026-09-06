Робот теперь готовит лекарства для онкобольных в Алматы

В Алматинском онкологическом центре внедрили роботизированный аптечный комплекс и систему закрытого герметичного разведения лекарственных препаратов. Новая технология автоматизирует основные этапы лекарственного обеспечения — от приема и хранения препаратов до их разведения и выдачи пациентам. Каждое лекарство получает индивидуальный цифровой код, а все операции с препаратом фиксируются в системе.

Это позволяет специалистам отслеживать весь путь медикамента — от поступления в аптечный комплекс до выдачи пациенту. Система также помогает точно соблюдать дозировку, снижает риск ошибок и контролирует процесс приготовления препаратов. Для онкологической службы это особенно важно, поскольку безопасность лекарственного обеспечения напрямую влияет на качество лечения. В Минздраве отмечают, что новые технологии внедряются на фоне роста эффективности онкологической помощи в Алматы.

Сейчас на учете в городе состоят более 38 тысяч пациентов, а ежегодно медицинскую помощь получают свыше 27 тысяч человек. За последние восемь лет объем услуг по лечению онкологических заболеваний вырос в 2,5 раза. При этом показатель пятилетней выживаемости увеличился с 46% до 75%.