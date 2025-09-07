Учениκ 9 класса Георгиевской средней школы Жарминского района Ералы Кстаубай создал робота, который автоматически определяет влажность почвы и подаёт воду для полива, передаёт BAQ.KZ.

Разработка полностью работает на солнечной энергии. В конструкцию входят насос, двигатель, колёса, аккумулятор и система управления. По словам юного изобретателя, устройство помогает экономить воду, повышает урожайность и значительно облегчает труд человека. Его можно применять в теплицах, на полях и в домашних огородах.

Во время работы над проектом школьник освоил сенсоры, составил алгоритм полива, сделал чертёж и 3D-модель устройства, запрограммировал микроконтроллер и собрал готового робота. Испытания прошли как в школьной теплице, так и на открытом воздухе.

"Моя цель — охранять природу и развивать сельское хозяйство с помощью современных технологий. В будущем я хотел бы предложить такой робот фермерам", — отметил Ералы.

Школьник планирует усовершенствовать проект, добавив элементы искусственного интеллекта, чтобы устройство стало ещё более эффективным в аграрной сфере.