В рамках проведения республиканского референдума в Казахстане, в эфире телеканала «QAZAQSTAN» был организован масштабный онлайн-марафон «Референдум-2026», на котором зрители стали свидетелями представления уникальной разработки в области пожарной безопасности – робота-пожарного МЧС Казахстана, передает BAQ.KZ.

Робот, оснащённый дистанционным управлением и гусеничным ходом, был разработан совместными усилиями специалистов завода в Петропавловске и Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области. Этот высокотехнологичный аппарат предназначен для тушения пожаров в сложных условиях, таких как на опасных производственных объектах, где традиционные методы могут быть опасными для жизни спасателей.

В ходе телемарафона, заместитель оперативного дежурного управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО, капитан гражданской защиты Жанат Капаров, подробно рассказал об уникальности роботизированной установки и её роли в повышении безопасности на местах ЧС.

Он отметил, что данный робот предназначен для минимизации рисков для жизни спасателей, что особенно важно при ликвидации крупных и опасных пожаров. Капаров подчеркнул, что использование таких роботов позволит значительно повысить эффективность спасательных операций, уменьшив затраты времени и ресурсы, а также снизив вероятность человеческих потерь.

Эта инновационная разработка является важным шагом в области технологических достижений Казахстана и символизирует стремление к улучшению условий безопасности, как для спасателей, так и для граждан.