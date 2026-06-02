Роботакси могут появиться в Мюнхене

В ближайшие годы привычные поездки на такси могут сильно измениться. Компания Uber планирует запустить в Мюнхене сервис беспилотных автомобилей – роботакси.

По данным Euronews, проект находится на стадии согласования, и окончательное решение за немецкими властями. Но если разрешение будет получено, Мюнхен может стать первым городом Германии, где пассажиры смогут ездить без водителя.

Почему выбрали Мюнхен

Выбор города не случайный. Мюнхен считается одним из главных автомобильных центров Европы. Здесь находятся крупные автопроизводители, развитая транспортная инфраструктура и плотный городской трафик.

Для разработчиков это идеальные условия: если беспилотный автомобиль справляется в сложной городской среде Мюнхена, значит, технология готова к более широкому использованию.

В чём особенность технологии

Uber планирует отказаться от идеи "специальных" автомобилей для роботакси. Вместо этого технология должна быть универсальной – её можно будет установить на машины разных производителей.

Это важно, потому что снижает стоимость и ускоряет возможное распространение сервиса в других странах и городах.

В проекте участвует израильская компания Autobrains, которая разрабатывает системы искусственного интеллекта для автономного вождения.

В чём отличие от обычного ИИ

Большинство систем беспилотного вождения работают на основе одной сложной нейросети, которая одновременно анализирует дорогу, распознаёт объекты и принимает решения.

Autobrains предлагает другой подход. Здесь задачи разделены между несколькими отдельными ИИ-"агентами". Каждый отвечает за свою часть: например, один следит за пешеходами, другой – за дорожными знаками, третий анализирует общую ситуацию на дороге.

Затем система объединяет их выводы и принимает решение. Такой подход называют "агентным искусственным интеллектом". По мнению разработчиков, он делает систему более устойчивой и надёжной в сложных и неожиданных дорожных ситуациях.

Как работает система ИИ

Будущие роботакси будут использовать платформу Nvidia DRIVE Hyperion. Это специализированная система, которая объединяет вычислительную мощность и набор датчиков для автономных автомобилей.

Она рассчитана на уровень автономности 4. Это значит, что автомобиль может самостоятельно передвигаться в определённых зонах без участия водителя, хотя всё ещё в рамках заданных условий.

Если проект получит одобрение и будет успешно запущен, жители и гости Мюнхена смогут заказывать беспилотное такси прямо через приложение Uber – так же, как обычное.

Но в машине не будет водителя. За управление будет отвечать искусственный интеллект.

Что дальше

Пока точные сроки запуска, количество автомобилей и список партнёров не раскрываются. Всё зависит от разрешений регуляторов и результатов тестирования.

Но сам проект уже показывает направление, в котором движется транспорт будущего: меньше участия человека, больше технологий и автоматизации.