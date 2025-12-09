Автопром Казахстана демонстрирует не просто рост, а качественный технологический скачок. Роботизация, автоматизация процессов и локализация компонентов меняют скорость и качество производства автомобилей, сокращают влияние человеческого фактора и повышают точность сборки. Современные технологии позволяют одновременно увеличивать объёмы выпуска и поддерживать высокие стандарты качества, делая производство более гибким и технологичным. В рамках пресс-тура корреспондент BAQ.KZ побывал на одном из крупных автозаводов и смог увидеть, как внедряются современные производственные технологии.

На примере завода Hyundai Trans Kazakhstan, дочернего предприятия Astana Motors, видно, как модернизация и роботизация реализуются на практике: от сварки и окраски до локализации компонентов.

Инвестиции и стратегический подход к модернизации

Для повышения эффективности производства потребовался комплексный подход — закупка нового оборудования, внедрение роботизированных линий, оптимизация процессов сварки, окраски и производства, а также развитие локализации компонентов. Такой подход позволяет одновременно увеличивать объём выпуска и сохранять высокие стандарты качества.

фото: Адиль Нуртазин

Модернизация обеспечивает не только рост производительности, но и улучшение условий труда, контроль за качеством на всех этапах и возможность гибко реагировать на изменения в спросе.

"Мы инвестировали в модернизацию порядка 8,5 млрд тенге. Благодаря обновлению производственных мощностей завод теперь может производить более 50% автомобилей мелкоузловым методом с использованием сварки и окраски", — отметил директор предприятия Кайрат Ережепов.

Роботизация цеха сварки и контроль качества

Цех сварки кузова стал центром технологических изменений. Здесь установлены 5 роботов Hyundai Robotics, 14 сервопистолетов с автоматической заточкой электродов, модернизированы 111 сварочных пистолетов, внедрены автоматические конвейеры и вальцовщик крыши для различных моделей. Роботы выполняют до 30% сварочных работ на самых сложных участках, включая дверные проёмы, где сосредоточено большое количество труднодоступных точек.

фото: Адиль Нуртазин

Роботизация позволила перераспределить трудозатраты, повысить точность сварки и сократить влияние человеческого фактора на качество соединений. При этом завод сохранил возможность ручного контроля там, где это необходимо для тонкой настройки процессов.

Роботизация также увеличила скорость производства - с трёх автомобилей в час до шести - при этом контроль качества сохраняется на каждом этапе.

Окраска и подготовка кузова

Цех окраски полностью автоматизирован: на линии работают промышленные роботы, а кузова подаются на конвейер автоматически. Линия катафореза, нанесение герметика, мастики и лакокрасочного покрытия полностью автоматизированы, что ускоряет процесс и минимизирует дефекты.

Автоматизация окраски позволяет стандартизировать качество покрытия, избежать ошибок при ручной работе и ускорить цикл подготовки кузова. Система мониторинга отслеживает каждый этап процесса и фиксирует отклонения, что позволяет оперативно корректировать работу линии.

"Каждая новая модель проходит пилотное производство с участием группы инженеров. Они проверяют соответствие качества стандартам, корректируют процессы и обучают наших специалистов", — подчеркнул директор завода.

Локализация компонентов и развитие процессов

Производство активно развивает локализацию: освоено мелкоузловое производство различных моделей, планируется локализация систем кондиционирования, сидений и выхлопных систем. Такой подход снижает зависимость от импорта, повышает контроль за качеством и ускоряет логистику.

Расширение локализации создаёт новые рабочие места и возможности для профессионального роста сотрудников. Эти изменения отражают общий тренд развития казахстанского автопрома.

фото: Адиль Нуртазин

Развитие отрасли

Внедрение роботизации, автоматизации и локализации компонентов демонстрирует, что казахстанский автопром постепенно выходит на новый технологический уровень.

Современные подходы к производству повышают качество автомобилей, ускоряют процессы и создают новые возможности для профессионального роста сотрудников. Всё это формирует прочную основу для дальнейшего развития отрасли, укрепляет её конкурентоспособность и закладывает перспективы устойчивого роста на внутреннем рынке.